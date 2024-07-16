KK星期二｜若特朗普上場 將結束美債息倒掛？｜TCL電子發盈喜 惟股價曾瀉13%

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

美國總統候選人特朗普遇襲後，大選獲勝機會率增加，長期國債遭到拋棄，十年期債息升至4.2水平，主要因市場預期特朗普的減稅政策將會推高赤字及通脹，美國債息倒掛情況或因而扭轉？美國聯儲局主席鮑威爾表示，第二季度的三項數據增強聯儲局對通脹降溫的信心，重申毋須待通脹降至2%才減息，另外又指自己並無計劃辭職，如何解讀他的講話？TCL電子(01070)發盈喜，料中期盈利升逾1.3倍，股價今早高開逾2%，但其後一度跌逾13%，低見5.26元，股價走勢反映盈喜或屬「假盈喜」？

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