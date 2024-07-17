GLOBAL Wednesday｜羅素2000連升5日 是危或機？｜分析大摩、美國銀行Q2業績

嘉賓：華夏證券行政總裁 王榮昆

隔晚美股三大指數全線向上，道指及標指齊齊創新高，反映小型股份表現的羅素2000指數連升五日，主要受減息預期升溫所帶動？投資者有多需要擔心美股回調風險？美國債息倒掛已持續兩年，惟近日2年期及30年期債息曲線已無倒掛，反映長短孳息率曲線快將正常化？對經濟及股市有何啟示？國際金價升破2480美元，創歷史新高，下半年金價仍有上升空間？銀行股業績期已踏入尾聲，行業面臨淨利息收入收窄以及撥備增加的情況，如何判斷其前景？

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