GLOBAL Wednesday｜美國選情如何影響美股走勢？｜UPS業績 = 經濟晴雨表？｜分析TSLA及GOOG業績

嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

美國總統宣布退選，並支持副總統賀錦麗接力，惟目前民調顯示特朗普僅僅領先賀錦麗兩個百分點，反映兩者獲勝機率趨向均等，對金融市場有何影響？美國聯合包裹(UPS)第二季業績遜預期，物流公司一向被視為量度經濟的晴雨表，是次業績對經濟有何啟示？特斯拉(TSLA)及谷歌(GOOG)公布次季業績，兩份業績各自有何亮點？公司有多大的發展潛力？

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