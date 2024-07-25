比比星期四｜ASMPT績後再跌近8%｜金礦股部署策略｜美股TSLA挫12%｜日圓走勢

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

ASMPT(00522)公布業績後連跌兩日，今早曾跌近8%，低見81.05元，創近半年新低。次季業績遜預期，公司下調業績指引，加上有大行唱淡，導致股價跌跌不休？惟投資者可趁低吸納？市場觀望美國GDP及PCE等經濟數據，以尋找更多減息訊號，國際金價今早一度低見2370.76美元，拖累金礦股捱沽，金價走勢如何判斷？特斯拉(TSLA)業績後股價收市跌12%，在行業競爭激烈情況下，利潤率跌至5年低，惟儲能業務按年有翻倍增長，或成公司新的增長動力？Robotaxi延遲到10月發表，反映發展進程未如理想？另外，探討[日圓](JPY)走勢。

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