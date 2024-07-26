1周部署｜若恒指未能收復17200點 或下試16000點？｜看好三大板塊

嘉賓：中薇證券研究部董事 黃偉豪

港股今日（26日）高開後，一度反彈逾200點後回軟，收市升16點，報17021點，險守17000點。全星期累計跌396點，跌市加上成交低迷下，難寄望港股「七翻身」？黃偉豪表示，受到內地刺激政策力度不如預期，加上美股急挫，拖累港股表現。若恒指未能收復17200點，後市或下試16000關。隔晚內地公布3000億人民幣超長期國債資金，支持設備更新及消費品舊換新，Ravi認為可留意商用車相關股。另外，有兩個板塊亦可部署。

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