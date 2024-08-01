比比星期四｜拆解鮑威爾講話｜分析滙控業績｜跟進盈喜股

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

美國聯儲局宣布維持息率不變，主席鮑威爾指，若數據支持，最快可能9月減息。隔晚美股三大指數齊齊向上，但港股早段未能承接升勢，鮑威爾講話有何玄機？滙控(00005)上日公布業績，股價收市升近5%，今早股價曾上70元後回軟，業績的利好作用經已完全反映？泡泡瑪特(09992)及赤子城科技(09911)早前發盈喜，惟前者未能突破高位，後者未能重拾升勢，有甚麼值得留意的地方？

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