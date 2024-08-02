1周部署｜郭思治：料恒指8月先高後低 僅一類股份可留意

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

美國經濟數據表現欠佳，市場對市場前景感到憂慮，加上日本央行加息，而美國聯儲局快將減息，令美日息差收窄，日圓走強亦加劇日圓拆倉活動，導致資金流出環球股市而普遍受壓。港股也不例外，今早（2日）低開279點後，跌幅一度擴大至逾400點，8月開局不穩，全月有望繼續尋底？郭思治表示，港股已形成跌浪，料8月走勢先高後低，不排除回落至此水平？

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