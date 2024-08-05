FX MONDAY｜美國經濟數據偏差，市場憂衰退來臨，美匯美股急跌實為借勢平倉？

嘉賓：資深外匯評論員 熊俊傑

美國聯儲局上周議息後維持貨幣政策不變，鮑威爾暗示最快或於9月減息，惟其後公布的連串經濟數據偏差，7月份非農就業職位僅增加11.4萬，失業率上升0.2個百分點至4.3%，而平均時薪按年升幅亦進一步放緩至3.6%，市場藉憂經濟衰退而拋售美元及美股，美匯指數(DXY)跌至103.13，美股三大指數亦連日大跌，美國臨近11月總統大選，美股仍處於相對高位，市場突然炒衰退而非美息將進入下降周期，是假擔心衰退，真借勢平倉？日本央行上周加息兼宣布縮減買債，[日圓(]JPY)升浪已經展開？

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