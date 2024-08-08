hot talk 1點鐘｜北水上日百億流入有啟示？｜中移動績前部署｜公用股邊隻值博？

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

恒指今早低開逾100點，其後回穩，半日升120點，暫於17000點附近爭持，本周有中資電訊股公布業績，下周有科技股公布業績，短期恒指靠業績主導？北水上日淨流入港股過百億，對提振港股作用有多大？中移動(00941)將於今日公布業績，大摩預計中期多賺5%至約800億元人民幣，業績有甚麼要注意的地方？業績前有何部署策略？公用股年初至今累計升幅不少，目前追入仍有水位嗎？

影片網址：https://www.youtube.com/live/9VQ3tqnhmOY

►把時間軸拉到02:04開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8