1周部署｜譚朗蔚：環球股市或再向下？比特幣上望此水平

嘉賓：富昌證券聯席董事 譚朗蔚

隔晚美股三大指數反彈，加上內地通脹數據勝預期，恒指連升三日，是日曾高見17252點，收市升198點，報17090點，下星期大型科技股公布業績，後市走勢如何判斷？譚朗蔚表示，外圍股市反彈主要與救市憧憬有關，料美股及台股仍有反彈空間。至於港股方面，他認為目前恒指正處於跌浪反彈，建議投資者可部署兩類資產。

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