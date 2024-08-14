GLOBAL Wednesday｜李振豪：標指納指率先收復20天線｜星巴克易帥有憧憬？｜分析SEA第二季業績

嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪

美國7月PPI按年升2.2%，核心PPI按年升2.4%，兩者超預期下行，刺激美股三大指數向上，數據令市場對今天公布的通脹數據有正面的預測，料美股維持向上勢頭？聯儲局早前已表示通脹數據對減息參考作用下降，反而應該留意其他關鍵數據？星巴克(SBUX)易帥，即將由連鎖墨西哥餐飲集團行政總裁(CEO)出任集團CEO，對股價利好作用僅短暫？Shopee母公司SEA公布第二季業績，淨利潤按年下得逾7成，面對行業激烈競爭，公司仍然上調GMV增長目標，反映公司對自身競爭優勢樂觀？

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