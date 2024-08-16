1周部署｜陳永陸：恒指可上望18000點 收復250天線有好兆頭？

嘉賓：著名獨立股評人 陳永陸

美國經濟數據向好，加上大型業績股的帶動下，恒指今日曾升364點，高見17473點，創逾四星期新高，最終收市升321點，報17430點，成交增加至千億以上。日圓回軟，加上市場風險胃納增加，港股再上望空間有多大？

影片網址：https://youtube.com/live/BsILyYEUbZU

►把時間軸拉到01:45開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8