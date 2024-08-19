FX MONDAY｜鮑威爾會在全球央行年會放鴿？對沖基金看漲日圓，大升浪將至？

嘉賓：連連STAR FX總經理 陳欣

一年一度的環球央行年會將於8月22至24日在美國懷俄明州傑克遜霍爾舉行，焦點當然是落在美國聯儲局主席鮑威爾身上，市場希望從他的發言中判斷當局會否在9月份議息會議減息及減幅，以及他對美國經濟、通脹及就業市場的看法。市場預期聯儲局將會減息會令美元匯價(DXY)持續受壓？此外，由於日本央行在7月底的議息會後，將指標隔夜利率「大幅」上調至0.25厘，並公布實行至2026年底的縮減購債計劃，市場關注日本央行行長植田和男在今次央行年會上，會否結束寬鬆貨幣政策的措施上有更明確的指引，尤其會否維持目前的加息步伐。數據顯示，對沖基金自2021年以來轉為持有[日圓](JPY)淨長倉，是否預示日圓跌勢已經結束，並將迎來大升浪？

影片網址：https://youtube.com/live/CPfTLyvzTtA

►把時間軸拉到01:31開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8