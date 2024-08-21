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21/08/2024

GLOBAL Wednesday｜觀望鮑威爾周五講話？｜美股牛氣未完？｜AMD最新收購 欲對撼NVDA？

#hot talk 1點鐘 #阮子曦 #美國經濟 #聯儲局 #減息 #美股 #華富建業 #聯儲局減息 #就業數據 #芯片股 #NVDA #AMD #LOW
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嘉賓：華富建業證券投資策略聯席總監　阮子曦

 

　　聯儲局主席鮑威爾周五在全球央行年會發表講話，市場對9月啟動減息無太大懸念，關注鮑威爾對減息幅度，以及今年減息步伐會否釋放更明確訊號？數據方面，美國周三將公布非農新增就業人數的修訂數據，市場料截至3月，過去一年內非農新增就業人數比目前少60萬人。若非農新增就業人數下修超過 50.1 萬人，將成15年來最大下修幅度，將反映就業數據有隱憂，意味聯儲局減息腳步落後？英偉達(NVDA)下周三（28日）將公布次季業績，可成股價潛在上升動力催化劑？回調至何水平買入值博率最大？超微半導體(AMD)收購伺服器生產商ZT Systems，以擴大其AI芯片和硬件產品組合，惟英偉達行業龍頭優勢短期難打破？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/DF93rO1GHUQ

 

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