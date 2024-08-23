23/08/2024
1周部署｜李澤銘：市場觀望今晚鮑威爾講話內容｜恒指最快9月現突破？｜內銀股績前吼得過？
嘉賓：紅蟻資本投資總監 李澤銘
市場觀望聯儲局主席鮑威爾今晚於全球央行年會發表的講話內容，對美國減息步伐有何啟示？港股業績期臨近尾聲，恒指後市仍有向上催化劑嗎？下星期多間中資金融股公布業績，屬於收息一族的內銀股可於業績前部署嗎？
影片網址：https://youtube.com/live/wEqUhKWldwo
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