hot talk 1點鐘｜攜程曾飆11% 業績有驚喜？｜三桶油仲有無得升？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 連敬涵

拼多多(PDD)次季收入遜預期，加上管理層看淡業務前景，隔晚美股跌28%，拖累本地電商平台股跌逾4%，恒指一度跌174點，其後跌幅收窄，恒指期結日前，能否保持「硬淨」上望18000點？攜程(09961)中期盈利升逾1倍，第二季則升逾5倍，刺激股價今早飆逾一成，高見374.8元，後市仍可憧憬國慶長假期提前部署？隔晚油價因地緣政治局勢緊張而升3%，加上中石油(00857)業績表現理想，三桶油後市仍有向上空間？

影片網址：https://youtube.com/live/4v2f5eLqJ_s

►把時間軸拉到01:26開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8