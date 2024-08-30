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30/08/2024

1周部署｜人幣轉強 A股造好 可持續利好港股？｜阿里巴巴獲資金流入

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嘉賓：華盛證券經紀部董　李偉傑

 

　　港股於8月最後一個交易日造好，高開8點後，升幅一度擴大至逾400點，高見18202點，最終升202點，報17989點，成交升至1700億元，全月高低波幅逾1700點，憧憬美國9月減息，港股勢必繼續向上突破？阿里巴巴(09988)於現貨主板市場錄得逾5億淨主動買入，投資者關注阿里能否被納入港股通，阿里短線吼得過？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/KWL0dMa0jig

 

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