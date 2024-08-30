1周部署｜人幣轉強 A股造好 可持續利好港股？｜阿里巴巴獲資金流入

嘉賓：華盛證券經紀部董 李偉傑

港股於8月最後一個交易日造好，高開8點後，升幅一度擴大至逾400點，高見18202點，最終升202點，報17989點，成交升至1700億元，全月高低波幅逾1700點，憧憬美國9月減息，港股勢必繼續向上突破？阿里巴巴(09988)於現貨主板市場錄得逾5億淨主動買入，投資者關注阿里能否被納入港股通，阿里短線吼得過？

影片網址：https://youtube.com/live/KWL0dMa0jig

►把時間軸拉到01:21開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8