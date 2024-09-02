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02/09/2024

FX MONDAY｜美國孳息曲線倒掛多時，新增職位大幅下調，預示衰退即將到來？

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嘉賓：博威環球投資業務發展部主管　毛偉廉

 

　　美國勞工部早前將截至今年3月底止12個月的新增非農職位數目，由最初估計的290萬大幅下調81.8萬，即期間每月新增非農職位數目較公布數目少近7萬，反映美國勞動市場實際表現未如之前預期般理想。此外，孳息曲線倒掛亦接近兩年，即使美國次季GDP按季增幅修訂至3%，但美國仍難逃衰退命運？美元兌日圓在140邊緣喘定，圓匯反彈告一段落？伊朗遲遲未向以色列採取報復行動，相關風險因素進入消化階段，若中東未見重大軍事衝突，金價將回落？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/Mujr0MCakuo

 

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