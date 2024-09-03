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03/09/2024

KK星期二｜農行發500億TLAC｜蘋果否認iPhone16不支持微信傳聞｜港交所前景

#hot talk 1點鐘 #林嘉麒 #元宇證券 #恒生指數 #香港股票 #業績 #騰訊 #00700 #AAPL #蘋果 #手機設備股 #中船防務 #軍工股 #00388 #港交所 #09987 #工行 #06098 #滙控 #0000 #01398 #百勝中國 #00291 #水啤 #一日石服 #07299 #南方黃金
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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　農行(01288)成功發行500億人民幣總損失吸收能力非資本債券(TLAC非資本債)，本次是農行首單TLAC債發行，此債有何作用？蘋果中國否認iPhone16不支持騰訊旗下微信的傳聞，惟騰訊與其就微信小遊戲收入事宜談判仍未明朗，投資者仍保留戒心？港交所(00388)半年衍生產品交易量創新高，反映港交所在股票成交外的交易產品有增長，加上即將推出每週股票期權系列，股價仍有上升空間？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=_5sr_2lUah8

 

►把時間軸拉到01:14開始 — 節目開始

 

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