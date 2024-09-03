KK星期二｜農行發500億TLAC｜蘋果否認iPhone16不支持微信傳聞｜港交所前景

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

農行(01288)成功發行500億人民幣總損失吸收能力非資本債券(TLAC非資本債)，本次是農行首單TLAC債發行，此債有何作用？蘋果中國否認iPhone16不支持騰訊旗下微信的傳聞，惟騰訊與其就微信小遊戲收入事宜談判仍未明朗，投資者仍保留戒心？港交所(00388)半年衍生產品交易量創新高，反映港交所在股票成交外的交易產品有增長，加上即將推出每週股票期權系列，股價仍有上升空間？

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