GLOBAL Wednesday｜美國製造業指數遜預期 有何啟示？｜前瞻周五非農數據｜加拿大將再減息？

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

美國8月ISM製造業及製造業PMI均遜預期，拖累隔晚美股三大指數向下。市場焦點放在本周五（6日）將公布的美國非農就業數據，普遍料8月非農就業職位增幅16.5萬個，失業率料回落至4.2%。若數據表現勝預期，可減低投資者對經濟衰退憂慮？非農數據會如何影響聯儲局9月減息幅度？至於加拿大央行周三（4日）將公布最新官方指標利率，當地通脹持續降溫，連續第三次減息勢在必行？

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