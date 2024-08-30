1周部署｜郭思治：恒指9月開局偏淡 成交不足難推升大市

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

美國周五（6日）將公布非農就業數據及失業率，會否為聯儲局本月減息幅度帶來啟示？港股9月開局「見紅」。周五因颱風休市，本周四個交易日均跌市收場，累計跌幅約540點，當中有三日成交額均不足千億元。目前恒指已失守多條平均線，繼續向下試低位機會大嗎？

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