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09/09/2024

FX MONDAY｜美國非農增幅遜預期 不排除再下修？｜消費復甦未明 日央行難再加息？｜日圓部署策略

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嘉賓：恒生銀行首席市場策略員　溫灼培

 

　　美國8月非農職位增加14.2萬個，少於預期，而失業率為4.2%，則符合預期，惟美國近期頻頻下修就業數據，包括早前亦分別將6月及7月的非農新增職位下修至11.8萬份及8.9萬份，8月份數據亦難排除下修的可能性？就業市道有進一步放緩的憂慮？聯儲局有足夠條件減息0.5厘嗎？日本第二季國內生產總值GDP，按年增長向下修訂至2.9%，不及預期，主要由於企業及家庭開支較原先估計為低，暗示下半年消費市道復甦進度未明朗？日本央行進一步加息的不確定性增加？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/ikbKYXum3Ow?feature=shared

 

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