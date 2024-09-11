GLOBAL Wednesday｜前瞻美國通脹數據｜蘋果手機AI功能難掀換機潮？

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

美國將公布8月消費物價指數CPI，市場料整體CPI按月維持升0.2%，按年升幅則收窄至2.6%。扣除食品和能源價格的核心CPI，預料按年升幅維持3.2%。數據將成為聯儲局下周減息幅度的關鍵？蘋果發布iPhone 16系列手機，當中AI服務將於下月在美國市場推出英文測試版，明年才開始支援中文等其他語言。AI功能延遲推出令市場失望？短期難帶動顯著換機需求？

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