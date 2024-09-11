  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

11/09/2024

GLOBAL Wednesday｜前瞻美國通脹數據｜蘋果手機AI功能難掀換機潮？

#湯麗鴻 #美國息口 #美股 #光大證券 #就業數據 #聯儲局 #hot talk 1點鐘 #AAPL #PLTR #日圓 #ORCL #諾基亞 #甲骨文 #JPY #蘋果 #nokia #NOK #KLAC #ASML #LRCX #愛立信 #ERIC #油價
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　美國將公布8月消費物價指數CPI，市場料整體CPI按月維持升0.2%，按年升幅則收窄至2.6%。扣除食品和能源價格的核心CPI，預料按年升幅維持3.2%。數據將成為聯儲局下周減息幅度的關鍵？蘋果發布iPhone 16系列手機，當中AI服務將於下月在美國市場推出英文測試版，明年才開始支援中文等其他語言。AI功能延遲推出令市場失望？短期難帶動顯著換機需求？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/V2RH4zSIfqQ?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:23開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】有健身中心宣布全線暫時結業，議員指巨額預繳式長約並不合理，你日後若「入會」會更留意邊方面？► 立即投票

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#湯麗鴻 #美國息口 #美股 #光大證券 #就業數據 #聯儲局 #hot talk 1點鐘 #AAPL #PLTR #日圓 #ORCL #諾基亞 #甲骨文 #JPY #蘋果 #nokia #NOK #KLAC #ASML #LRCX #愛立信 #ERIC #油價
更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

高息定存 | 富邦逆市升4個月存息至3.8厘，南商及創興齊減...

11/09/2024 17:26

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk