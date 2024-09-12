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12/09/2024

溫傑星期四｜拆解美國CPI數據｜油股急調整 海油牛證街貨變化｜窩輪解構及操作｜窩輪牛熊證101延續篇

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嘉賓：

凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管　劉嘉輝 (金管局及證監會持牌人士)

 

　　美國8月核心CPI按月增長率勝預期，主要與住房及服務業上揚所致，市場9月降低減息幅度預期，如何解讀美國經濟現狀？另外，三桶油的股價近日跟隨國際油價調整不少，國際油價跌勢喘定未？油股部署策略？中海油(00883)牛證街貨分布有何變化？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/rXHKV-TYveg?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:54開始 — 節目開始

 

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【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

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更多精彩節目：

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