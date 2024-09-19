滙豐輪證特約｜聯儲局議息後把脈 美團破位可看高一線？｜窩輪牛熊證101延續篇｜窩輪解碼

嘉賓：

凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝 (金管局及證監會持牌人士)

美國聯儲局宣布減息0.5厘，為逾4年來首次啟動減息行動，主席鮑威爾表示，美國經濟仍處於強勁狀態，是次減息是為了穩定就業市場。他指減息0.5厘並非常態，料利率不會重返此前的低水平。年底前減息次數及幅度如何預測？對股市帶來哪些影響？投資者應如何部署？美團(03690)連日強勢，截至半日止已連升7日，早段曾升3%，高見132.5元。有大行上調其目標價，當中的利好因素反映了多少？如何衡量美團合理估值？

影片網址：https://www.youtube.com/live/DMzFM-_d6lU?feature=shared

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