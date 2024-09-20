1周部署｜連敬涵：恒指創三個月高位 憧憬美國減息後有資金流入？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 連敬涵

隔晚美股造好，加上離岸人民幣再創近16個月高位，港股連升第六日，兼創三個月高位，大市成交亦有明顯增加，港股有望擺脫上落市格局？地產股延續升勢，減P對提振本地樓市的實際幫助有多大？人行本月未有調整一年期、五年期以上貸款市場報價利率LPR，未來幾個月仍可憧憬有更多空間減息降準？十一黃金周臨近，相關股份仍可趕尾班車嗎？

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