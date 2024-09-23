FX MONDAY｜美國啟動減息周期，非美貨幣仍有上升空間？

嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪

美國聯儲局意外減息半厘，且暗示年內仍有75基點的下調空間，刺激一眾非美貨幣走強，上周英倫銀行議息後宣布維持指標利率在5厘，亦無阻英鎊升勢，現時聯邦基金利率上限與英國指標利率同為5厘，英鎊兌美元有望進一步攀升？另外，日本央行上周議息後同樣維持指標利率在0.25厘，並預期通脹將會逐步上升，日圓與主要貨幣息差傾向進一步收窄，近日匯價走弱是否吸納機會？澳洲儲儲銀行周二(24日)議息，這個至今唯一仍未減息的主要央行會否作出令市場意外的舉動？一旦減息或放鴿，澳元匯價會否大跌？金價已升上每盎司2600美元水平，後市仍有力創新高嗎？

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