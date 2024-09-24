KK星期二｜內地減息降準 內銀內險望向上突破？｜名創優品曾瀉近四成

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

人行放大招，宣布降準0.5個百分點，並引導市場基準利率下行，對內銀股及內險股有多利好？恒指今早一度升逾600點，高見18858點，創近四個月新高，美國展開減息周期加上內地推出刺激政策，恒指勢必再向上突破？名創優品(09896)斥資近63億元人民幣收購內地永輝超市，成為其最大股東，股價承接美股預託證券(ADR)跌勢，日中曾跌近四成，低見20元，反映投資者並不看好此交易？最大敗筆在何處？

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