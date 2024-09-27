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27/09/2024

1周部署｜恒指回調至此水平可吸納 短線部署兩類股份

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嘉賓：獨立股評人　黃偉豪

 

　　內地8月工業利潤轉跌，按年跌超過17%，反映內需仍然疲弱，但無阻AH股上升，上證指數企穩3000點收市，滬深兩市成交收市1.4萬億，創三年高。恒指收市升707點，報20632點，成交突破4000億元，創歷史新高，反映資金開始流入港股，估值修復空間大？短中長線部署策略？

 

 

影片網址：https://youtu.be/tM0wEWvGeZ0

 

►把時間軸拉到02:14開始 — 節目開始

 

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