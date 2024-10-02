GLOBAL Wednesday｜美股10月開門黑｜拆解 NIKE首季業績｜iPhone16需求疲弱，蘋果或大削訂單？

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Array ( [category] => 我要退休 [catalias] => retirement [catid] => 245 [artid] => 92543 [arttitle] => 告別遺憾，留住回憶 [isHealth] => N [images] => https://img.etnet.com.hk/column/images/stories/245/2024/10/tmanyi.jpeg [introtext] => 兩年前我在本欄介紹過一位退休達人，名字叫盧炳松，大家都叫他BC（炳松的英文簡稱）。BC曾是幾家跨國大公司的公關... [tid] => [replies] => [has_video] => N [real_publish_up] => 2024-10-02 11:37:00 [editor] => [images_m] => https://img.etnet.com.hk/column/images/stories/245/2024/10/tmanyi_s.jpeg [timestamp] => 02/10/2024 [isHot] => Y )

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