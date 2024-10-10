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10/10/2024

溫傑星期四｜聯儲局及國家發改委之啟示 | 想開倉但萬一睇錯又點算？｜窩輪牛熊證實戰篇

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嘉賓：

凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管　劉嘉輝 (金管局及證監會持牌人士)

 

　　國新辦將於周六(12日)早上舉行財政部記者會，官媒引述專家指，有機會增發特別國債，刺激一眾中字頭股份率先興奮，政策內容會否為帶來驚喜？美國聯儲局議息會議紀要顯示，大部分官員同意減息，但對減息幅度有分歧。根據利率期貨顯示，交易員料11月減息0.25厘的機會率達八成以上，9月份會議記錄有何啟示？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/8--MXIOmEIo?feature=shared

 

►把時間軸拉到02:46開始 — 節目開始

 

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提提大家，我們由即日起已暫停Facebook直播，一齊集中在YouTube交流互動，或者去etnet TV睇直播都可以！

 

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【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

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更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

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