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16/10/2024

GLOBAL Wednesday｜ASML訂單量不及預期 行業前景有隱憂？｜歐央行減息0.25厘無懸念？

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　荷蘭光刻機龍頭ASML(ASML)因技術問題提前公布業績，第三季純利20.7萬億歐元，按年升9.6%；收入按年升近一成二，惟訂單量只有26.3億歐元，遠差過市場預期的54億歐元，管理層警告，半導體市場復甦較預期緩慢。ASML股價周二急瀉逾16%，芯片股應如何部署？市場亦關注歐洲央行將於本周四(17日)公布議息結果，再減息0.25厘勢在必行？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/IqC9MI_r1_w?feature=shared

 

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