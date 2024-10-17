溫傑星期四｜內地眾多經濟簡介會 如何摸著石頭過河？｜牛熊證被收回其實是好事？｜窩輪牛熊證實戰篇

嘉賓：

凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝 （金管局及證監會持牌人士）

內地住建部於商務舉行記者招待會，恒指升幅收窄，內房股逆市下跌，當中融創(01918)半日跌x%,中海外(00688)，內地近日不時召開會議，料恒指短期較波動？投資者應如何摸著石頭過河? 另外，溫傑將一口氣分析內地外貿、信貸、M1、M2等經濟數據，並前瞻三頭馬車及GDP數據，應如何解讀內地經濟情況？

影片網址：https://www.youtube.com/live/Kr9TbwMIcc0?feature=shared

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