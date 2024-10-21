21/10/2024
FX MONDAY｜前瞻加拿大本周議息｜日圓150支持力度有幾大？｜金價目標位睇幾多？
嘉賓：資深外匯分析師 陳欣
明日將會召開一連兩日的金磚領導人峰會，市場關注會否推出結算支付系統，以減少全球對美元的依賴度，美元(USD)後市走勢如何判斷？內地首批百億增量資金落地，加上1年期及5年期的LPR分別減9.25厘，對人民幣(CNY)走勢有多利好？日本上星期公布9月通脹數據，匯價一度跌穿150水平，日本財務省表示會密切關注日元匯價，料150支持力度大？
影片網址：https://www.youtube.com/live/sHFn_JPnIHQ?feature=shared
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