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21/10/2024

FX MONDAY｜前瞻加拿大本周議息｜日圓150支持力度有幾大？｜金價目標位睇幾多？

#陳欣 #聯儲局 #減息 #通脹 #加元 #金價 #日圓 #美匯 #DXY #人民幣 #CNY #外匯 #hot talk 1點鐘 #CAD #JPY
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嘉賓：資深外匯分析師　陳欣

 

　　明日將會召開一連兩日的金磚領導人峰會，市場關注會否推出結算支付系統，以減少全球對美元的依賴度，美元(USD)後市走勢如何判斷？內地首批百億增量資金落地，加上1年期及5年期的LPR分別減9.25厘，對人民幣(CNY)走勢有多利好？日本上星期公布9月通脹數據，匯價一度跌穿150水平，日本財務省表示會密切關注日元匯價，料150支持力度大？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/sHFn_JPnIHQ?feature=shared

 

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