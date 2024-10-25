1周部署｜郭思治：恒指幾時先有突破？下周關注望實呢隻股份

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

恒指在A股上升的帶動下，今日反覆向上，收復10天線，收市升100點，報20590點，成交1612億元，下周為期指結算日，大市走勢如何判斷？郭思治指，恒指短期難突破20天線，目前主要靠政策帶動大市向上，而非企業盈利改善。下周有不少公司公布第三季業績，郭sir最留意哪一隻股份？

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