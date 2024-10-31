溫傑星期四｜美國經濟數據後 大選前部署｜美指輪證一次過捕捉一籃子升跌幅

嘉賓：

凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝 （金管局及證監會持牌人士）

美國最新公佈了多項數據，當中包括第三季國內生產總值(GDP)，按季增長放緩至2.8%，遜於市場預期，另核心個人消費開支平減指數(Core PCE)亦按季趨緩，而且10月私人職位增長(ADP)的增速創逾一年最快，隔晚美股先升後回，投資者應點樣運用輪證去捕捉美股後市方向？

另外，內銀股最新公佈第三季業績，當中建行(00939)分別多賺逾3%；招行(03968)則多賺近1%，兩份業績點拆解？

影片網址：https://www.youtube.com/live/nBK8rU-V09U?feature=shared

►把時間軸拉到02:05開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

提提大家，我們由即日起已暫停Facebook直播，一齊集中在YouTube交流互動，或者去etnet TV睇直播都可以！

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8