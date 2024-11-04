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04/11/2024

FX MONDAY｜美國非農就業爆冷 僅短線衝擊？｜日圓最新部署策略｜黃金牛市吼位買？

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嘉賓：渣打財富管理首席投資辦公室高級投資策略師　陳正犖

 

　　美國10月非農就業數據急跌至1.2萬個，遠低過市場預期，惟小非農不跌反升，失業率亦維持在4.1%，如何理解就業市場？美國聯儲局減息步伐會否因而減慢？美匯指數後市如何判斷？加拿大經濟增長放緩，12月再大手減息可能性增？日本9月核心通脹回落，加上消費者信心指數反覆，日本短期內難達加息條件？美國總統大選將至，如何影響金價及油價的走勢？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/kwByZO7mCYw?feature=shared

 

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