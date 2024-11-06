  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

06/11/2024

GLOBAL Wednesday｜特朗普概念股趁高沽定繼續炒？｜拆解PLTR第三季業績｜英美議息預測

#hot talk 1點鐘 #湯麗鴻 #美國經濟 #美股 #議息 #特朗普 #TrumpTrade #PLTR #聯儲局 #賀錦麗 #美國大選 #商湯 #美團 #EDU #03690 #00020 #新東方 #安碩印度 #阿里巴巴 #02836 #ROST #SHW #02800 #羅斯百貨 #09988 #盈富基金 #宣偉
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　特朗普選情領先，相關概念股應該趁高沽抑或繼續吸納？美國大選結果出爐，對環球股市有何影響？另外，本周內地將會公布10月貿易收支數字，9月出口增幅曾創5個月新低，今個月的進出口數字會否有改善？美國聯儲局及英倫銀行均於本周公布議息結果，兩個同步減息0.25厘機會大？數據分析企業Palantir(PLTR)第三季淨利潤創新高至1.4億美元，收入按年升三成至7.3億美元，受惠人工智能需求持續上升，公司上調全年收入預期，企業前景有多樂觀？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/1PM7x1thgac?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:43開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【與拍賣官看藝術】東南亞藝術市場是下一個熱點？一探各地獨特及吸引之處！► 即睇

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #湯麗鴻 #美國經濟 #美股 #議息 #特朗普 #TrumpTrade #PLTR #聯儲局 #賀錦麗 #美國大選 #商湯 #美團 #EDU #03690 #00020 #新東方 #安碩印度 #阿里巴巴 #02836 #ROST #SHW #02800 #羅斯百貨 #09988 #盈富基金 #宣偉
更多財智文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國大選2024 |【FOCUS】侵侵勝券在握，防美元反高潮

06/11/2024 12:43

大國博弈

高息定存 | 創興加3個月存息至3.6厘，渣打6個月3.48...

04/11/2024 19:20

貨幣攻略

聽話！買ETF

29/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk