溫傑星期四｜內地人大會議加美國大選部署｜輪證之「幾大把刀鋸幾大棵榭」篇

嘉賓：

凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝 （金管局及證監會持牌人士）

美國前總統特朗普勝出本屆美國總統大選，將再次入主白宮，隔晚美股三大股指創新高。美元大幅上揚，人民幣兌一美元中間價報7.1659，創近一年新低。恒指低開約150點，其後止跌回升，港股是否已消化美國大選相關消息？一連5日的全國人大常委會將會在周五(8日)閉幕，市場預料屆時將公布具體刺激經濟方案細節，美國大選結果會如何影響人大政策的規模？領展(00823)中期收入按年增逾6%，可分派總額以及每基金單位分派均有所增加，惟股價仍要向下？

影片網址：https://www.youtube.com/live/qMFvScQYPR0?feature=shared

►把時間軸拉到02:08開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

提提大家，我們由即日起已暫停Facebook直播，一齊集中在YouTube交流互動，或者去etnet TV睇直播都可以！

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8