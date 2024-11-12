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12/11/2024

KK星期二｜內地出招未如預期 怎判斷經濟前景？｜雙11購物節對電商股刺激有限？｜ASMPT曾跌7% 短線壓力位？

#hot talk 1點鐘 #林嘉麒 #元宇證券 #09988 #00522 #ASMPT #阿里巴巴 #雙11 #電商股 #芯片股 #恒生指數 #02318 #平保 #06181 #老鋪黃金 #02268 #02549 #卡羅特 #金價 #藥明合聯
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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　人行宣布內地10月新增貸款僅得5000億元人幣，遜市場預期，而社會融資規模增量亦遜預期，雖然內地9月底以組合拳形式救市，但似乎暫未傳導至經濟數據，內地經濟前景如何判斷？雙11購物節結束，阿里巴巴(09988)宣布其中589品牌成交額破億，而小米(01810)則表示全渠道累計支付金額創記錄新高，但兩者股價均受壓，此因素早已反映？ASMPT(00522)停止潛在私有化討論，股價今早一度下挫7%，低見74元，股價短線壓力有多大？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/c7DXP7nFmts?feature=shared

 

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