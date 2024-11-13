GLOBAL Wednesday｜美國10月通脹或回升？分析歐元區經濟前景｜前瞻周五內地三頭馬車數據

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

市場觀望今晚美國通脹數據，隔晚美股三大指數齊齊回吐，市場預計10月CPI回升，會否引發市場對通脹捲土重來的憂慮？如何判斷聯儲局往後減息步伐？內地於本周五(15日)公布三頭馬車數據，市場預計社會消費品零售按年升3.8%，規模以上工業增加值按年升5.4%，消費零售市道或持續有改善，可利好後市表現？

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