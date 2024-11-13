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13/11/2024

GLOBAL Wednesday｜美國10月通脹或回升？分析歐元區經濟前景｜前瞻周五內地三頭馬車數據

#hot talk 1點鐘 #湯麗鴻 #光大證券 #聯儲局 #減息 #美股 #議息 #GDP #內地三頭馬車 #美國CPI #美國經濟 #美國PPI #迪士尼 #INTC #BST #OKLO #Dis #得邁斯 #SMCI #超微電腦 #金價 #英特爾 #OXY #石油股 #AME #英偉達 #NVDA #CVX #西方石油 #雪佛龍 #BKLB #特斯拉 #TSLA #00700 #恒指 #騰訊
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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　市場觀望今晚美國通脹數據，隔晚美股三大指數齊齊回吐，市場預計10月CPI回升，會否引發市場對通脹捲土重來的憂慮？如何判斷聯儲局往後減息步伐？內地於本周五(15日)公布三頭馬車數據，市場預計社會消費品零售按年升3.8%，規模以上工業增加值按年升5.4%，消費零售市道或持續有改善，可利好後市表現？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/PcoTblyDiJw?feature=shared

 

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