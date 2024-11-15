1周部署｜李偉傑：港股11月中有憧憬 確認反彈勢頭需企穩此水平...

嘉賓：華盛證券經紀部董事 李偉傑

聯儲局主席鮑威爾表示，目前並毋須急於減息，根據利率期貨顯示，12月減息0.25厘的機會率由一日之前的82%回落至62%。美國放慢減息步伐，加上特朗普上場後政策或有改變，美元轉強利淡非美貨幣，港股短期沽壓大？李偉傑表示，港股受內地政策缺失及入市信心不足所拖累，若失守19300點關鍵水平，將下試兩級支持位，後市或因憧憬12月中央經濟工作會議而重拾上升動力，惟確立轉勢需留意此水平......

影片網址：https://www.youtube.com/live/D7sxVM8iSB4?feature=shared

►把時間軸拉到01:37開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8