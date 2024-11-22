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22/11/2024

1周部署｜郭思治：下周港股期結 大市可望突破悶局？持貨倉位要如何部署？

#1周部署 #下周焦點 #經濟數據 #港股 #香港股票 #恒生指數 #郭思治
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嘉賓：香港股票分析師協會副主席　郭思治

 

　　港股周五（22日）收報19229點，跌371點，本周共跌196點，而下周適逢期指結算，大市可否突破悶局？郭思治指現時沒太大憧憬，支持位已退守至19000點大關，雖然期結或有維穩資金入場，但不代表市況會轉向，投資者有貨和無貨該如何部署？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/KrNJUOPiAUQ?feature=shared

 

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