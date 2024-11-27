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27/11/2024

GLOBAL Wednesday｜聯儲局明年或暫停減息？｜Dell上季收入遜預期 點部署？｜Kohl's、Best Buy齊削銷售預測

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嘉賓：華夏證券行政總裁　王榮昆

 

　　聯儲局最新會議紀要顯示，官員普遍支持對未來減息採取謹慎態度，惟市場憂慮特朗普上場後加徵關稅或令通脹升溫，明年暫停減息可能性有多大？隔晚美股造好，道指及標指收市齊創歷史紀錄新高，料美股破頂格局持續？Dell(DELL)上季收入244億美元，增長約10%，幅度不及預期，今季收入預測亦遜預期，股價盤後挫一成，有貨應食糊？美國百貨公司Kohl's(KSS)及電器零售商Best Buy(BBY)上季業績遜預期，兼齊齊調低全年銷售預測，受消費市道影響，暫時不宜沾手？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/gQupCo_s5kc?feature=shared

 

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