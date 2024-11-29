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29/11/2024

1周部署｜阮子曦：下月中旬將迎中央經濟工作會議 港股可有政策憧憬？

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嘉賓：香港股票分析師協會副主席　郭思治

 

　　港股全日走勢反覆，受A股上升帶動下亦曾倒升近300點，但全月計仍要連跌兩個月。下周將迎12月開局，料恒指繼續走區間格局？內地12月中旬將會召開中央經濟工作會議，落實明年經濟工作，下月可憧憬有更多政策消息出台？滙控(00005)股價日內曾見今年新高，傳將關閉中國信用卡業務，散戶常說「聖誕鐘、買滙豐」，臨近年尾，滙控值得吸納嗎？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/RBIU5uTOwzA?feature=shared

 

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