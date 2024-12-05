hot talk 1點鐘｜美股明年有咩展望同部署？｜呢幾隻美股下年睇好！｜比特幣突破十萬美元 相關股繼續吼？

嘉賓：亨達財富管理董事總經理 姚浩然

美股隔晚牛氣衝天，三大指數齊齊創新高，道指更突破45000點關，明年美股續更上一層樓？目標看多少？美股科技股隔晚同樣造好，亞馬遜(AMZN)、微軟(MSFT)及英偉達(NVDA)分別收升1%至逾3%，明年科技七雄仍是倉位必備？另外，候任美國總統特朗普提名看好虛擬貨幣的阿特金斯為證交會主席，比特幣周四(5日)突破10萬美元水平，虛幣相關股繼續看好？高追會否太遲？

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