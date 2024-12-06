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06/12/2024

1周部署｜曾啟邦：觀望美國非農數據 恒指轉勢如何判斷？

#1周部署 #曾啟邦 #瑭明資本 #下周焦點 #經濟數據 #香港股票 #恒生指數
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嘉賓：瑭明資本投資組合管理部董事　曾啟邦

 

　　今晚美國將會公布11月非農就業數據，市場料新增21.4萬個至22萬個，數據符合預期機會大？對減息步伐有何影響？滬深股市今日（6日）齊升，刺激恒指最高曾見19934點，全日彈高305點，報19865點，成交升至1627億元，下周三（18日）的中經會成股市向上催化劑？恒指轉勢如何判斷？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/HHTC7g8cSOU?feature=shared

 

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