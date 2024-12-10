KK星期二｜贈你四隻強勢股部署策略| 分析內銀及航空股

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

小米(01810)汽車宣布，SUV車型YU7，預計明年6、7月上市，有大行預計YU7有潛力成為內地最暢銷高端新能源SUV之一，股價今日一度高見32.15元，創新高，有貨投資者可繼續持有？內地航空股由九月開始「起飛」，股價續破頂，惟個別航空股累計升幅已接近一倍，業績仍未見扭虧為盈，投資者小心高處不勝寒？內銀股方面，目前目前買入的話，仍然值博嗎？

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