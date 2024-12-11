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11/12/2024

GLOBAL Wednesday｜加拿大減息0.5厘機會高？｜前瞻美國11月CPI數據｜分析博通、Adobe業績預測

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　加拿大央行早前已連續減息4次，惟經濟仍然疲弱，市場預計本月再大手減息0.5厘，減息對提振經濟幫助有多大？另外美國將於本周公布11月消費物價指數(CPI)數據，預計對下周減息幅度有沒有影響？數據對經濟有何啟示？另外，博通(AVGO)以及Adobe (ADBE)即將放榜，短期股價走勢如何判斷？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/i_j7SLxk3-Y?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:26開始 — 節目開始

 

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