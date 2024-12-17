hot talk 1點鐘｜內地放寬外國人過境免簽政策點解讀？｜中特估部署策略｜比亞迪逆市升有利好消息？

嘉賓：紅蟻資本投資總監 李澤銘

恒指今早一度跌174點，低見19620點，失守20天線，暫時已連跌三日，惟中特估繼續做好，目前仍然值博嗎？聯儲局減息步伐放慢，會否影響收息股的表現？國家移民管理局宣布，由今日起全面放寬優化外國人過境免簽政策，對提振內地旅遊業的作用有多大？哪些板塊會率先受惠？

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